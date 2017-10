Трамп назвав фейком новину про намір збільшити ядерний арсенал США вдесятеро

Президент США Дональд Трамп назвав черговим фейком повідомлення американських ЗМІ про намір збільшити ядерний арсенал країни вдесятеро.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Фейкові NBCNews вигадали історію про те, що я хотів "десятикратно" збільшити наш ядерний арсенал. Чиста фікція, вигадана, щоб принизити. NBC - те саме, що й CNN", - написав він.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!