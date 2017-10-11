Трамп назвав фейком новину про намір збільшити ядерний арсенал США вдесятеро

Середа, 11 жовтня 2017, 18:31

Президент США Дональд Трамп назвав черговим фейком повідомлення американських ЗМІ про намір збільшити ядерний арсенал країни вдесятеро.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Фейкові NBCNews вигадали історію про те, що я хотів "десятикратно" збільшити наш ядерний арсенал. Чиста фікція, вигадана, щоб принизити. NBC - те саме, що й CNN", - написав він.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 жовтня 2017 р.

"З усіма цими фейковими новинами, що надходять від NBC та з мережі, в який момент буде доцільно оскаржити їх ліцензію? Погано для країни!", - додав він.

Нагадаємо, NBCnews з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі цього літа із главами структур національної безпеки країни заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал країни вдесятеро.

Саме після цієї зустрічі деякі чиновники почули, як держсекретар Тіллерсон назвав Трампа "бовдурем".