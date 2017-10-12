Четыре страны присоединились к продленным санкциям ЕС против РФ

Четверг, 12 октября 2017, 15:09

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям против РФ, введенным за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Могерини напомнила о решении Совета ЕС от 14 октября продолжить ограничительные меры на шесть месяцев, до 15 марта 2018 года.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.

"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.

Как сообщалось, ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении на въезд и замораживании активов.