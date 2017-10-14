Могерини: США не имеют права выйти из ядерного соглашения с Ираном

Суббота, 14 октября 2017, 10:44

США не имеют права в одностороннем порядке прекратить участие в ядерной сделке с Ираном.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешнего действия.

"Это не двустороннее соглашение, оно не принадлежит ни к одной из стран, и ни у одной страны нет права выходить из него", - заявила она.

Таким образом глава европейской дипломатии отреагировала на публикацию Белым домом новой стратегии в отношении Ирана.

По словам Могерини, это надежное соглашение, которое работает.

"Мы не можем себе позволить разрушить его", - подчеркнула она.

Иран полностью реализует соглашение, как это подтверждает Международное энергетическое агентство.

"Не было нарушений каких-либо обязательств, предусмотренных в договоре. Это соглашение запретило, предотвращает и будет дальше пресекать попытки Ирана разрабатывать ядерное оружие", - сказала Могерини.

Она подчеркнула, что Европейский союз вместе с остальной частью международного сообщества продолжает полностью поддерживать ядерное соглашение.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном соглашения.