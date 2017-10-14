Британия обвиняет Иран в кибератаке на парламент – СМИ

Суббота, 14 октября 2017, 11:13

За кибератакой на британский парламент, которая поразила десятки депутатов, в том числе премьера Терезу Мэй, стоит Иран.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

Масштабная кибератака на парламент, осуществленная в июне, длилась более 12 часов и скомпрометировала около 90 учетных записей электронной почты. В целом пострадали более 9000 аккаунтов.

Сначала считалось, что за атакой стоит Россия, но сейчас разведка возлагает ответственность на Иран. Это была первая существенная кибератака Ирана против Великобритании.

По словам источника, мотив атаки неизвестен, но высказываются предположения, что Корпус стражей исламской революции мог использовать кибератаки, чтобы подорвать ядерное соглашение, поскольку нацелен на продолжение разработки Ираном ядерного оружия.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию США в отношении Ирана, в которой выразил намерение ввести новые санкции против Тегерана и подверг критике то, как Иран придерживается положений ядерного соглашения.