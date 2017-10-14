Британія звинувачує Іран в кібератаці на парламент – ЗМІ

Субота, 14 жовтня 2017, 11:13

За кібератакою на британський парламент, яка вразила десятки депутатів, в тому числі прем'єрку Терезу Мей, стоїть Іран.

Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерело в уряді.

Масштабна кібератака на парламент, здійснена в червні, тривала більше 12 годин і скомпрометувала близько 90 облікових записів електронної пошти. Загадом же вражені були понад 9 тисяч акаунтів.

Спочатку вважалося, що за атакою стоїть Росія, але зараз розвідка покладає відповідальність на Іран. Це була перша істотна кібератака Ірану проти Великої Британії.

За словами джерела, мотив атаки невідомий, але висловлюються припущення, що Корпус вартових ісламської революції міг використовувати кібератаку, щоб підірвати ядерну угоду, оскільки націлений на продовження розробки Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп оприлюднив нову стратегію США щодо Ірану, в якій висловив намір ввести нові санкції проти Тегерана і піддав критиці те, як Іран дотримується положень ядерної угоди.