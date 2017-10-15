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Британские депутаты хотят заблокировать возможность Brexit без соглашения с ЕС

Воскресенье, 15 октября 2017, 11:12
Версия для печати Комментарии

В Британии мощная межпартийная группа депутатов составляет план, который бы не позволил премьеру Терезе Мэй допустить выход Британии из блока без соглашения в 2019 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Такой шаг начато после новых  замечаний о том, что Brexit с "резким переходом" будет катастрофическим для экономики страны.

Главная цель группы - которая включает бывшего министра финансов Кеннета Кларка и нескольких экс-министров Консервативной партии, а также выдающихся лейбористов, либеральных демократов и зеленых - предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с ЕС по Brexit.

Беспокойство из-за политики по Brexit увеличилось на этих выходных после того, как премьер-министр сообщила Палате общин, что ее правительство тратит 250 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту, что вообще не будет соглашения с ЕС, поскольку в переговорах с Брюсселем отсутствует прогресс.

Напомним, что главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что Великобритания и ЕС зашли в тупик из-за вопроса финансовых обязательств Лондона, и исключил начало дискуссий о будущей торговле на следующей неделе.

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