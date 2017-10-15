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Британські депутати хочуть заблокувати можливість Brexit без угоди з ЄС

Неділя, 15 жовтня 2017, 11:12
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У Британії потужна міжпартійна група депутатів складає план, який би не дозволив прем'єрці Терезі Мей допустити вихід Британії з блоку взагалі без угоди в 2019 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Такий крок розпочато після нових застережень про те, що Brexit із "різким переходом" буде катастрофічним для економіки країни.

Головна мета групи - яка включає колишнього міністра фінансів Кеннета Кларка та кількох екс-міністрів Консервативної партії, а також видатних лейбористів, ліберальних демократів та зелених - надання парламенту права вето або можливість застосування інших правових засобів у результаті "поганої угоди" або "відсутності угоди" з ЄС щодо Brexit.

Занепокоєння через політику щодо Brexit зросли на цих вихідних після того, як прем'єр-міністр повідомила Палаті громад, що її уряд витрачає 250 млн фунтів стерлінгів на підготовку до можливого варіанту, що взагалі не буде угоди з ЄС, оскільки у переговорах з Брюсселем відсутній прогрес.

Нагадаємо, що головний переговірник ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія та ЄС зайшли в глухий кут через питання фінансових зобов'язань Лондона і виключив початок дискусій щодо майбутньої торгівлі на наступному тижні.

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