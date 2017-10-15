Турция расширяет развертывания военных на северо-западе Сирии - СМИ

Воскресенье, 15 октября 2017, 12:22

Турецкая армия расширяет свое развертывание на северном западе Сирии, с целью окружения курдского анклава и сдерживания РФ от авиаударов в пограничной провинции Идлиб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию сирийских повстанцев и свидетелей.

Конвой турецкой армии вошел в Сирию возле пункта пересечения границы Баб-эль-Хавы в четверг, осуществив первое такое развертывание с прошлого года, когда Анкара начала крупное наступление, чтобы очистить границу от боевиков ИГИЛ.

По данным источников в сирийской оппозиции, по крайней мере, четыре конвои, содержащих десятки бронетранспортеров и оборудование, были размещены в нескольких местах на первом этапе развертывания, которое, как ожидается, будет углубляться в район Идлиб, контролируемый повстанцами.

"Около 200 военнослужащих сейчас находятся в районах, отделяющие территорию, которая контролируется курдскими группами и оппозиционными группами", - сказал Ибрагим аль Идлибе, военный советник Свободной сирийской армии.

По данным свидетелей, турецкие бульдозеры работают круглосуточно, копают укрепления и создают наблюдательные посты.

Сообщается, что вдоль сирийской границы прибыли турецкие бронетранспортеры и персонал для нового размещения.

"Турецкие силы все еще находятся в состоянии продвижения и расширения", - сказал Мустафа аль-Сейяре, чиновник Свободной сирийской армии.

Сирия накануне осудила вторжение Турции, заявив, что это грубое нарушение ее суверенитета и требует от Анкары вывести свои войска.

Напомним, 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в сирийской провинции Идлиб, которая контролируется джихадистами.

9 октября турецкие военные объявили, что начали разведывательную миссию в этом районе для "установления наблюдательных постов в рамках операции, которая будет проведена в провинции Идлиб".