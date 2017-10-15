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Туреччина розширює розгортання військових на північному заході Сирії - ЗМІ

Неділя, 15 жовтня 2017, 12:22
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Турецька армія розширює своє розгортання на північному заході Сирії, з метою оточення курдського анклаву та стримування РФ від авіаударів у прикордонній провінції Ідліб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію сирійських повстанців та свідків.

Конвой турецької армії увійшов у Сирію біля пункту перетину кордону Баб-ель-Хави в четвер, здійснивши перше таке розгортання з минулого року, коли Анкара розпочала великий наступ, щоб очистити кордон від бойовиків ІДІЛ.

За даними джерел в сирійській опозиції, принаймні, чотири конвої, що містять десятки бронетранспортерів та обладнання, були розміщені в декількох місцях на першому етапі розгортання, який, як очікується, буде поглиблюватися в район Ідліб, контрольований повстанцями.

"Близько 200 військовослужбовців зараз розташовані в районах, що відокремлюють територію, яка контролюється курдськими групами та опозиційними групами", - сказав Ібрагім аль Ідлібі, військовий радник Вільній сирійській армії.

З даними свідків, турецькі бульдозери працюють цілодобово, копають укріплення та створюють спостережні пости.

Повідомляється, що уздовж сирійського кордону прибули турецькі бронетранспортери та персонал для нового розміщення.

"Турецькі сили все ще перебувають у стані просування та розширення", - сказав Мустафа аль-Сейярі, чиновник Вільної сирійської армії.

Сирія напередодні засудила вторгнення Туреччини, заявивши, що це грубе порушення її суверенітету, та вимагає від Анкари вивести свої війська.

Нагадаємо, 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок військової операції в сирійській провінції Ідліб, яка контролюється джихадистами.

9 жовтня турецькі військові оголосили, що розпочали розвідувальну місію в цей район для "встановлення спостережних постів в рамках операції, яка буде проведена в провінції Ідліб".

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