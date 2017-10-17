ЕСПЧ: РФ должна выплатить 76 тысяч евро братьям Навальным из-за отсутствия честного суда

Вторник, 17 октября 2017, 11:44

Европейский суд по правам человека постановил, что российский суд приговорил братьев Алексея и Олега Навальных по делу о мошенничестве с нарушением права на справедливый суд.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

По мнению ЕСПЧ, в справы Навальных говорится о нарушении двух статей Конвенции о правах человека: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 7 (наказание исключительно на основании закона).

Суд присудил выплатить братьям Навальным компенсацию в сумме почти 76 тысяч евро.

В то же время суд отказался признать дело политически мотивированным, хотя трое из семи судей выступили с особым мнением, что надо было все же рассмотреть политическую подоплеку дела.

Братья обжаловали в суде решение Замоскврорецкого суда Москвы от 2014 года, которым они были признаны виновными в мошенничестве.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищении путем мошенничества и легализации денежных средств компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процесингова компания". Согласно решению суда, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Его брат Олег получил 3,5 года лишения свободы.