Курц заверил, что после выборов Австрия сохранит проевропейский курс

Среда, 18 октября 2017, 08:36

Вена планирует и в дальнейшем играть "активную" роль в Европейском Союзе.

В этом заверил лидер австрийских консерваторов Себастьян Курц, чья партия стала победительницей последних парламентских выборов, сообщает Deutsche Welle.

"Мне понятно, что Австрия должна играть важную роль в Европейском Союзе и, если мы проевропейские, нам следует не только отстаивать Европу, но и быть активным игроком в Европе", - подчеркнул 31-летний политик.

19 октября Курц планирует провести ряд встреч на полях саммита ЕС в Брюсселе. Хотя на самом саммите Австрию официально будет представлять все еще действующий канцлер страны Кристиан Керн, Курц проведет неофициальные встречи с руководством ЕС.

В Брюссель австрийский политик формально поедет для участия во встрече Европейской народной партии (ЕНП), которую традиционно проводят перед саммитом ЕС. Однако предусмотрены также встречи Курца с председателем Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Кроме того, он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими главами государств и правительств, которые будут представлять консервативные силы на встрече ЕНП.

Больше читайте в статье на сайте "ЕвроПравды": "31-летний канцлер и ультраправые: что изменит для Украины новая власть в Австрии".