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Послы G7 вновь призвали Раду принять медицинскую реформу

Четверг, 19 октября 2017, 10:12
Версия для печати Комментарии

Послы стран G7 вновь выразили поддержку медицинской реформы, призвав Верховную Раду принять необходимые законопроекты.

Об этом в своем Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Послы G7 выразили поддержку медицинской реформы, напоминая о апрельском заявление с призывом к Раде одобрить законодательство", - написал дипломат.

В апреле послы стран "Большой семерки" в Украине поддержали план реформы здравоохранения, предложенный министром Ульяной Супрун, и призвали Раду принять его.

Послы считают, что принятие плана реформы, который определяет государственные гарантии для финансирования страховых медицинских услуг и лекарственных средств за счет Национальной службы здравоохранения Украины, является признаком того, что Украина готова и стремится двигаться к жизненно важным реформам в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией.

Ранее проголосовать за медицинскую реформу украинский парламент призвало Представительство ЕС.

За принятие медицинской реформы Верховная Рада будет голосовать в четверг, 19 октября.

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