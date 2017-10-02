Полиция Каталонии сообщила о смерти 3 человек в Барселоне, начато следствие

Понедельник, 02 октября 2017, 09:13

Полиция Каталонии Mossos расследует обстоятельства смерти трех человек в Барселоне.

Об этом каталонская полиция Mossos сообщила в своем Twitter

"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", - говорится в сообщении полиции.

Estem investigant la mort de tres persones a un immoble de Sant Martí (Barcelona) — Mossos (@mossos) 1 жовтня 2017 р.

Однако, в полиции не сообщили, связана ли смерть трех человек с проведением референдума о независимости от Испании, во время которого в ходе столкновений пострадали 844 человека.

Напомним, по последним данным медиков, во время столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 844 человека. По крайней мере, два человека получили серьезные повреждения: один человек был ранен в глаз резиновой пулей, еще один - перенес сердечный приступ.

В ходе столкновений также пострадали 33 полицейских.