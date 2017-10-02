Правительство Каталонии насчитало 100,88% голосов после референдума

Понедельник, 02 октября 2017, 11:51

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Женералитат (правительство) Каталонии обнародовал предварительные результаты референдума о независимости, согласно которым общая сумма голосов составляет 100,88%.

На это обратило внимание испанское издание El Mundo.

Каталонское правительство заявило, что посчитало 2262424 бюллетеней. По результатам обработки 95% голосов в поддержку независимости проголосовали 2020144 каталонцев (90,09%), против - 176 566 человек (7,87%), пустыми оказались 45586 бюллетеней (2,03%), признаны недействительными 20 129 (0,89%).

Данные голосования, приведенные правительством Каталонии

В правительстве также сообщили, что еще предстоит подсчитать 15 тысяч голосов.

На данном этапе сумма процентов составляет 100,88%. Очевидно, проблема заключается в том, что Женералитат неправильно подсчитал проценты.

2262424 бюллетеней, которые подсчитываются, в целом составляют 100%. Если 2020144 бюллетеней "за" независимость, то реальный процент составляет не 90,09%, а 89,2%, если каталонское правительство не добавило сюда остальные 15 тысяч бюллетеней для голосования, которые еще не подсчитаны.

То же с другими данными. Процент бюллетеней "против" фактически составляет 7,80%, пустые бюллетени - 2,01%, а признанные недействительными - 0,99%.

В каталонском правительстве дополнительно обращают внимание на то, что испанские полицейские помешали голосованию на 400 участках. На них должны были проголосовать еще 770 тысяч человек.

Напомним, президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

По последним данным, число раненых во время столкновений с полицией в день референдума о независимости Каталонии выросла до 844 человек.

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