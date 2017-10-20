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Правительство Испании в январе хочет провести досрочные выборы в Каталонии

Пятница, 20 октября 2017, 11:51
Версия для печати Комментарии

Правительство Испании договорился с социалистами (PSOE), главной оппозиционной партией, о проведении досрочных местных выборов в Каталонии.

Об этом в пятницу в интервью национальному телевидению сообщила представитель социалистов Кармен Кальво, передает La Vanguardia.

Проведение выборов станет частью чрезвычайного пакета мер по временному введению прямого управления регионом. Голосование планируют назначить на январь.

Кальво также сказала, "было бы замечательно" избежать проведения досрочных выборов в январе, если бы глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назначил голосования на обычной основе.

Напомним, Испания 21 октября начнет процедуру приостановления автономии Каталонии. О таком шаге правительство в Мадриде объявило после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

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