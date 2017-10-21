Прогнозы отдают победу на выборах в Чехии партии миллиардера Бабиша

Суббота, 21 октября 2017, 17:00

На выборах в нижнюю палату парламента Чехии победу одержит движение миллиардера Андрея Бабиша ANO.

Об этом свидетельствует прогноз телеканала Nova, сообщает Ceske Noviny.

Согласно опросам, проведенных непосредственно перед открытием избирательных участков, ANO может получить 26-27% голосов избирателей.

Почти вдвое меньшую поддержку - 12-13% - рассчитывают получить праворадикальная SPD и коммунистическая партия KSČM.

На четвертой позиции - руководящая социал-демократическая партия, которая может надеяться на 9-10%. Далее за ней - Гражданская демократическая партия (ODS) и "Партия пиратов" с 8-9% голосов, чехословацкая народная партия и партия Т0П 09 - с 5-6%.

Сейчас идет официальный подсчет голосов. Ожидается, что он завершится уже через несколько часов.

На выборах около 8,4 миллиона граждан страны, имеющих право голоса, избирали 200 парламентариев.

Лидер ANO Андрей Бабиш является самым богатым человеком Чехии с состоянием в $4,1 млрд. Пока не известно, с кем из политических сил Бабиш планирует создать коалицию.

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