Чехи пришли с протестом к Земану из-за его заявления о Крыме

Среда, 18 октября 2017, 16:02

Перед входом в Пражский град, резиденцию президента Чехии, прошла демонстрация против позиции Милоша Земана касательно незаконно аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Radio.cz.

Демонстранты держали плакаты с лозунгом "Чешская Республика - это не Земан", оформленным в виде хэштегом #czechrepublicisnotzeman.

Сообщается, что этот флешмоб был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барешом после выступления президента Чехии в ПАСЕ, в ходе которого Земан заявил, что "аннексию Крыма следует считать свершившимся фактом".

После этого чешские пользователи соцсетей стали выкладывать в Интернет свои фотографии с хэштегом, дистанцируясь от позиции президента и выражая поддержку Украине.

Фото з сайту Radio.cz

Фото з сайту Radio.cz

Напомним, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело (fait accompli)".

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента не соответствуют внешней политике чешского правительства.