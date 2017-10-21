Прогнози віддають перемогу на виборах у Чехії партії мільярдера Бабіша

Субота, 21 жовтня 2017, 17:00

На виборах до нижньої палати парламенту Чехії перемогу здобуде рух мільярдера Андрія Бабіша ANO.

Про це свідчить прогноз телеканалу Nova, повідомляє Ceske Noviny.

Згідно з опитуваннями, що були проведені безпосередньо перед відкриттям виборчих дільниць, ANO може отримати 26-27% голосів виборців.

Майже вдвічі меншу підтримку – 12-13% - розраховують здобути праворадикальна SPD та комуністична партія KSČM.

На четвертій позиції - керівна соціал-демократична партія, яка може сподіватись на 9-10%. Далі за нею – Громадянська демократична партія (ODS) та "Партія піратів" з 8-9% голосів, чехословацька народна партія та партія Т0П 09 – з 5-6%.

Зараз триває офіційний підрахунок голосів. Очікується, що він завершиться вже за кілька годин.

На виборах близько 8,4 мільйона громадян країни, що мають право голосу, обирали 200 парламентарів.

Лідер ANO Андрій Бабіш є найбагатшою людиною Чехії зі статками у $4,1 млрд. Наразі не відомо, з ким із політичних сил Бабіш планує створити коаліцію.

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