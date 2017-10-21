Чешские власти проиграли выборы, победители - популисты и друзья Путина

Суббота, 21 октября 2017, 18:06

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На выборах в нижнюю палату парламента Чехии лидировала партия миллиардера Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" - ANO, правящая социал-демократическая партия разгромно проиграла.

Об этом свидетельствует результат голосования после подсчета 96% голосов избирателей, сообщает Aktualne.

Популистская партия ANO, основанная одним из богатейших людей Чехии и бывшим министром финансов Андреем Бабишем, получила поддержку около 30% избирателей.

На втором месте - пророссийская Гражданская демократическая партия (ODS) - у нее около 11% голосов избирателей.

Третьей финишировала праворадикальная SPD с почти 11% голосов. SPD и ее лидер Томио Окамура не скрывают желания снять санкции с РФ и фактически не отрицают российского финансирования.

Новая политическая сила "Партия пиратов" на четвертом месте, у нее чуть больше 10%.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая много месяцев подряд пыталась блокировать ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, заняла пятое место с 8% голосов.

Разгромным стал результат для Социал-демократической партии власти. Она заняла шестое место и получила лишь около 7,5%.

В нижнюю палату парламента войдут еще две политические силы - Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия (5,8%) и "Мэры и независимость" (5,2%).

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