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Чеська влада програла вибори, переможці - популісти і друзі Путіна

Субота, 21 жовтня 2017, 18:06
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На виборах до нижньої палати парламенту Чехії лідирувала партія мільярдера Андрія Бабіша "Акція невдоволених громадян" (ANO), керівна соціал-демократична партія розгромно програла.

Про це свідчить результат голосування після підрахунку 96% голосів виборців, повідомляє Aktualne.

Популістична партія ANO, заснована одним із найбагатших людей Чехії та колишнім міністром фінансів Андрієм Бабішем, здобула підтримку близько 30% виборців.

На другому місці – проросійська Громадянська демократична партія (ODS) – у неї близько 11% голосів виборців.

Третьою фінішувала праворадикальна SPD із майже 11% голосів. SPD та її лідер Томіо Окамура не приховують бажання зняти санкції із РФ та фактично не заперечують російського фінансування.

Нова політична сила "Партія піратів" на четвертому місці, у неї трохи більше 10%.

Комуністична партія Чехії та Моравії, яка багато місяців поспіль намагалася блокувати ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною, посіла п’яте місце з 8% голосів.

Розгромним став результат для соціал-демократичної партії влади. Вона зайняла шосте місце і отримала лише близько 7,5%.

До нижньої палати парламенту увійдуть ще дві політичні сили - Християнсько-демократичний союз — Чехословацька народна партія (5,8%) і "Мери та незалежність" (5,2%).

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