Каталонские депутаты тайно голосуют за резолюцию о независимости

Каталонские депутаты проводят тайное голосование за резолюцию, которая предусматривает провозглашение республики.
Об этом сообщает El Pais.
В парламенте Каталонии проходит тайное голосование за резолюцию, предложенную группой партий Junts pel Sí и CUP.
Проект резолюции предусматривает провозглашение республики.
Одним из последних, кто проголосовал за резолюцию, был лидер правительства Каталонии Карлес Пучдемон.
В данный момент начато подсчет голосов.
Сообщается, что депутаты, которые против провозглашения независимости, покинули сессионную залу.
Напомним, парламент Каталонии не поддержал резолюцию социалистов, которая призывает к региональным выборам и переговорам между Каталонией и Мадридом с целью избежать применения статьи 155 Конституции Испании.