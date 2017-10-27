Каталонские депутаты тайно голосуют за резолюцию о независимости

Пятница, 27 октября 2017, 16:15

Каталонские депутаты проводят тайное голосование за резолюцию, которая предусматривает провозглашение республики.

Об этом сообщает El Pais.

В парламенте Каталонии проходит тайное голосование за резолюцию, предложенную группой партий Junts pel Sí и CUP.

Проект резолюции предусматривает провозглашение республики.

Одним из последних, кто проголосовал за резолюцию, был лидер правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

В данный момент начато подсчет голосов.

Сообщается, что депутаты, которые против провозглашения независимости, покинули сессионную залу.

Напомним, парламент Каталонии не поддержал резолюцию социалистов, которая призывает к региональным выборам и переговорам между Каталонией и Мадридом с целью избежать применения статьи 155 Конституции Испании.