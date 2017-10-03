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МИД России угрожает США из-за "захвата" дипсобственности РФ в Сан-Франциско

Вторник, 03 октября 2017, 10:32
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В МИД России заявили, что представители власти США полностью заняли все помещения генконсульства РФ в Сан-Франциско, и угрожают осуществить аналогичные шаги в отношении американских объектов в РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Вашингтоном совершено новое грубое нарушение международного права. С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, которые являются нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск", - говорится в заявлении.

"Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не позволяли и не позволяем любое вторжение на наши объекты. Агентов США, которые находятся там сейчас, никто туда не приглашал. Они - захватчики. Их действия - беспрецедентный в истории двусторонних отношений произвол", - заявили в МИД РФ.

В МИД РФ пригрозили, что будут действовать на основе дипломатического принципа "взаимности": "Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России".

Как известно, в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

США объяснили, что этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Власти РФ намерены подать иск против руководства США в связи закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско и двух торговых представительств.

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