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Венгрия и Румыния вместе будут требовать изменить украинский закон об образовании

Вторник, 03 октября 2017, 13:01
Версия для печати Комментарии

Венгрия и Румыния объединят усилия с целью добиться изменений в украинском законе об образовании.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с румынским коллегой Теодором Мелешкану, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Это вполне естественно, что Венгрия и Румыния будут действовать совместно, чтобы достичь изменений в украинском законе об образовании", - сказал он.

Сиярто подчеркнул, что обе страны неоднократно просили Украины не принимать новый закон об образовании, который, по их мнению, серьезно нарушает права румынского и венгерского меньшинств.

"Важно, чтобы наши две страны действовали совместно в вопросе закона об образовании. Таким образом, они донесут сигнал парламента Украины с целью повлиять на выполнение закона", - заявил Сиярто.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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