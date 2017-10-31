Первые ракетные комплексы США "Patriot" появятся в Польше в 2019 году - министр

Вторник, 31 октября 2017, 08:29

Первые американские ракетные комплексы "Patriot" должны появиться в Польше в течение двух ближайших лет.

Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает Polskie Radio.

Министр сообщил, что это реальный срок, который следует из последних переговоров между Польшей и фирмой "Raytheon" о поставках этого оборудования.

Сообщается, что поставки первых комплексов "Patriot" являются результатом ускорения переговоров с американской администрацией и поддержки этих переговоров самим президентом США Дональдом Трампом.

Согласно подписанному в июле меморандуму, поставки ракетных комплексов "Patriot" будет разделено на два этапа.

В первой фазе Польша получит четыре огневые единицы, то есть две батареи с 12 ракетами в новейшей доступной на рынке версии.

Зато во второй фазе Польша должна будет получить комплексы, вооруженные более дешевыми ракетами SkyCeptor, разработанными Соединенными Штатами и Израилем, а также с радаром с диапазоном действия 360о.