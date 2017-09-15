Спикер Сената Польши: У нас нет ничего антиукраинского

Юрий Панченко, Европейская правда _ Пятница, 15 сентября 2017, 12:34

Фото: dziennik.pl

За последние месяцы между Украиной и Польшей возник ряд скандалов. Часть из них удалось оперативно решить (например, инициативу размещения изображения львовского мемориала на польских паспортах), но часть остаются актуальными до сих пор.

"Европейская правда" уже обращалась за комментариями к украинской стороне - летом у нас вышло интервью с послом Украины в Польше Андреем Дещицей. Настало время выслушать польскую позицию.

В ходе экономического форума в городе Крыница-Здруй нам удалось пообщаться с маршалом (спикером) Сената Польши Станиславом Карчевским, задав наиболее злободневные вопросы нашей повестки дня.

– В последнее время в Польше произошел целый ряд событий, которые можно назвать антиукраинскими. Это и нападения на украинцев, и демонтаж украинских надгробий... В контексте этого, остается ли Польша дружественной Украине страной?

– Уверяю, Польша была и остается страной, дружественной к Украине. Достаточно вспомнить, какие усилия прилагают польские власти для формирования дружественных отношений с Украиной.

Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями и оперативно решаем все возникающие вопросы. Последний пример – моя встреча с паном Парубием (председатель Верховной рады Андрей Парубий. – Ред.), на которой нам удалось обсудить очень широкий круг вопросов.

И наконец – мы имеем очень тесное общение на уровне общества. Это и поездки из одной страны в другую, увеличившиеся после отмены визового режима для украинцев, и связи бизнеса.

– А как же тогда объяснить постоянные проблемы на почве истории?

– Историческая политика всегда требует общения. Как общения историков, так и политиков. Лишь тогда диалог может привести к позитивным результатам.

И в этом нет ничего антиукраинского, повторюсь – наше отношение к Украине исключительно позитивно.

С другой стороны, следует признать – исторические недоразумения между нашими народами случались. Их решение и является целью исторического диалога. Надеюсь, что и украинская сторона понимает важность такого диалога и готова к нему.

– Как же тогда пояснить инициативу МВД Польши разместить изображение львовского объекта на новом польском паспорте? Разве это не антиукраинский шаг?

– Как вы наверняка знаете, в следующем году Польша будет праздновать столетие восстановления нашей независимости.

В этой связи возникла идея обновить дизайн паспортов, разместив на нем изображения мест, важных для польского сознания. После консультаций были определены проекты таких изображений. В их ходе и возникла идея разместить на паспортах изображения Мемориала орлят во Львове.

Если вы вспомните нашу историю, то для вас не останется сомнений, почему этот мемориал важен для нас и занимает огромное место в нашей памяти. И конечно, это никак не планировалось сделать провокацией против Украины.

После того, как мы услышали возражения украинской стороны, мы пересмотрели свои планы. Именно поэтому этого изображения на паспортах не будет.

– Не меньшая проблема – несмотря на заверения в дружбе, уровень экономического сотрудничества между нашими странами остается низким. Как это изменить?

– В первую очередь, политики должны создать позитивный климат для нашего торгового сотрудничества. Это то, чем должны заниматься наши правительства.

Польша заинтересована в инвестировании в украинскую экономику и увеличении нашего товарооборота.

– Почему же тогда эти желания не приводят к реальным инвестициям?

– В среде польского бизнеса усилился интерес к инвестициям в Украину благодаря подписанию режима свободной торговли с Европейским Союзом. Также мы ожидаем реализации в Украине ряда европейских программ и наконец видим постепенное восстановление украинской экономики.

Все это еще больше усиливает привлекательность Украины для инвестирования.

Однако для этого нужно создать условия защищенности для бизнеса, что и должно стать нашей первоочередной задачей.

– Польша не спешит привлекать Украину к реализации проекта Триморья, даже несмотря на то, что Киев уже заявлял, что считает эту инициативу интересной для себя. В частности, президент Порошенко не был приглашен на последний форум Триморья в Варшаве. С чем это связано?

– Не стоит делать выводы только на основе этого форума – на него президент Польши пригласил глав стран региона Триморья, входящих в Евросоюз (также там присутствовал президент США Дональд Трамп. – Ред.).

Это вовсе не означает невозможности расширения проекта, в том числе включения в него Украины. Однако принятие такого решения относится к полномочиям президента, поэтому я бы не стал более детально комментировать эту тему.

– И все же, какая ваша оценка – будет ли Украина привлечена к этому формату?

– Мне кажется, что рано или поздно Украина будет участвовать в инициативе Триморья.

Однако, повторюсь, принятие такого решения – инициатива президента.

– Вопрос об украинских работниках, которых польские власти упорно называют беженцами. С чем связана такая подмена понятий, ведь они не получают субсидий, а наоборот – платят налоги?

– Все верно. Дело в том, что Польша, как и ряд других стран, не склонна принимать мигрантов по квотам, навязанным Европейским Союзом.

Взамен мы имеем очень хороший опыт сотрудничества с гражданами Украины, чем мы очень горды.

– Речь идет о подмене понятий: беженцы и экономические мигранты. Разве можно называть беженцами работников, которые платят налоги?

– Все верно, именно поэтому мы ценим приезд украинских граждан. Они работают, хорошо интегрируются в польскую среду, платят налоги. Именно поэтому мы всегда поддерживали отмену виз для граждан Украины.

– Хорошо, тогда вопрос о настоящих беженцах. Польша отказывается их принимать по квотам ЕС. Как же тогда можно решить проблему беженцев в Европе?

– Уверены, эту проблему следует решить на месте. Там, где находится настоящий дом этих беженцев. Тут мы готовы к максимальной поддержке: мы готовы инвестировать в восстановление школ, больниц, городов, дорог…

Наша задача – дать возможность людям, вынужденным переехать в Европу, вернуться в свои дома.

– Но часто речь идет о территориях, где идет война!

– Мы также готовы содействовать решению этого конфликта. В любом случае, всегда есть возможность найти безопасные зоны, куда беженцы могли бы вернуться без угрозы для своих жизней.

С премьер-министром Польши Беатой Шидло

– Расскажите о новой инициативе Польши взыскать военные репарации с Германии. Насколько реалистична такая инициатива?

– Не знаю, насколько это возможно, однако знаю, что польские граждане имеют право на такие репарации. Стоит посмотреть на историю, чтобы убедиться, какой ущерб нанесла Вторая мировая война Польше – как в человеческом смысле, так и экономике страны.

По сути, вся польская экономика после войны начала восстановление из руин. На это ушли десятилетия! Все это говорит об объеме нашего ущерба от действий Германии.

72 года мы не поднимали вопрос о репарациях. Теперь мы подняли этот вопрос, поскольку уверены, что наша позиция абсолютно корректна как с юридической стороны, так и с точки зрения морали.

– Однако Германия считает, что вопрос репараций уже закрыт. Что же в таком случае будет делать Польша?

– Да, но их объяснения нас не устраивают.

Мы продолжаем подсчитывать наши убытки от военных действий, а наши юристы изучают вопрос путей взыскания этих репараций.

Когда эта работа будет завершена, мы сможем официально поднять этот вопрос перед Германией. И тогда посмотрим, каков будет их ответ.

– Возможна ли ситуация взыскания этих репараций через обращение в международный арбитраж?

– Посмотрим, мы сейчас находимся лишь в начале этого пути. Посмотрим, что будет дальше.

В любом случае, такое обращение с нашей стороны возможно, но это будет лишь в крайнем случае. Пока мы рассчитываем решить этот вопрос в формате двусторонних переговоров с Германией.

– Каким вы видите развитие нынешнего политического кризиса, возникшего после ветирования президентом Анджеем Дудой двух законопроектов из пакета судебной реформы?

– Президент действительно наложил вето на два законопроекта. Мы уважаем это решение и ждем от него внесения своих предложений по судебной реформе. Сейчас их разрабатывает канцелярия президента и работа уже находится в конечной фазе.

В любом случае, уверены, что нет никаких оснований говорить о кризисе. И президент, и я, и члены правительства принадлежим к одной партии и у нас близкие взгляды, в том числе на то, как должно развиваться польское государство.

Поэтому не стоит ожидать какого-либо разворота курса – президент разделяет наши ценности и наше видение справедливости.

– Однако это видение уже критикует Европейский Союз. Вы допускаете сценарий наложения санкций на Польшу?

– Европейский Союз не может и не имеет права вмешиваться в нашу роботу. Мы готовы доказывать соответствие наших инициатив европейскому законодательству.

Взамен мы имеем удивительную ситуацию, когда Еврокомиссия критикует инициативы еще до того, как они приобрели форму законодательных актов.

Старые законопроекты уже ветированы, новые еще не представлены.

Однако ЕС уже критикует эти инициативы, даже не ознакомившись с ними. Это действительно удивительно!

– Польша активно критикует инициативу Европы двух скоростей. В чем вы видите угрозу?

– Не только Польша – эту инициативу критикуют страны, недавно вступившие в ЕС, а еще – страны, планирующие вступление.

Дело в том, что при таком сценарии Евросоюз теряет свой фундамент. Этот фундамент – наше единство и равность. Взамен мы можем получить ситуацию, когда чей-то голос будет более важен, а чей-то – менее. Это недопустимо.

И поэтому мы настаиваем на сохранении ключевого принципа ЕС – все страны равны между собой.

– И напоследок – о возможности модернизации Восточного партнерства. В том числе – путем увеличения возможностей для таких стран, как Украина, Грузия и Молдова.

– Тут я не скажу ничего нового – Польша была и остается адвокатом расширения ЕС. Поэтому мы будем поддерживать инициативы по дальнейшему углублению сотрудничества, в том числе с Украиной.

Интервью взял Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"