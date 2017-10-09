Меркель заявила Мадриду о поддержке единства Испании

Понедельник, 09 октября 2017, 16:11

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою поддержку единства Испании на фоне угрозы провозглашения независимости каталонскими сепаратистами.

Об этом она заявила в разговоре с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, сообщил в понедельник представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает The Local.

В телефонном разговоре на выходных Меркель подтвердила свою поддержку единства Испании. Обе стороны обменялись мнениями о том, как в рамках конституции может быть усилен диалог внутри Испании, заявил Зайберт.

На прошлой неделе Зайберт отказался комментировать полицейское насилие, в результате которого сотни каталонцев получили ранения. Он также сообщил, что Меркель не пытается быть посредником между сторонами в испанской споре.

Напомним, Франция заявила, что не признает Каталонию, если региональное правительство внедрит одностороннее провозглашение независимости от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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