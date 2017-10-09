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Суд приказал полиции Испании охранять здание парламента Каталонии

Понедельник, 09 октября 2017, 14:30
Версия для печати Комментарии

Высший суд Каталонии приказал Национальной полиции Испании вместе с полицией автономии обеспечить охрану здания парламента.

Об этом сообщает El Pais.

До сих пор эксклюзивное право охранять здание парламента Каталонии было у местной полиции Mossos.

Судебное решение принял председатель Высшего суда Каталонии Хесус Мария Баррьентос из-за необходимости усилить безопасность здания и обеспечить его полное и нормальное функционирование в связи с возможностью того, что парламент Каталонии, несмотря на запрет Конституционного суда, "осуществит предусмотренное в законе 19/2017 от 6 сентября, статья 4.4 (провозгласит независимость. - Ред.) ".

Хотя в официальной повестке дня заседания парламента нет пункта о провозглашении независимости, не исключено, что это может произойти.

Ранее правительство Испании уже выразило недоверие действиям полиции Каталонии в день референдума.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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