Президент Польши: Вопрос визита в Украину рассматривается

Пятница, 10 ноября 2017, 10:27

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает вопрос визита в Украину, поскольку хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию на оккупированном Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН.

Об этом Дуда заявил в комментарии для "Nasz Dziennik", сообщает PAP.

"Мы рассматриваем этот вопрос все время", - сказал президент Польши, отвечая на вопрос журналиста, осуществит ли он декабрьский визит в Украину.

Он сообщил, что хочет посетить могилы поляков в Харькове. Кроме того, Дуда напомнил, что 17 января Польша начнет работу в Совете Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос Украины.

"В этом деле есть несколько аспектов. Одно из них - мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове, что очень важно для меня лично, а также как для президента. Второй аспект связан с тем, что на заседании 17 января мы будем работать в совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины ", - сказал он, добавив, что визит позволит посмотреть на то, что происходит в Донецкой и Луганской областях.

"В то же время, у нас также есть плохие сигналы с украинской стороны, которые для меня, президента Республики Польша, неприемлемы. Я не согласен с тем, что люди, которые занимают высокие должности в украинской власти, имеют взгляды, которые фактически являются антипольскими", - добавил он.

Как сообщала ранее "Европравда", глава МИД Витольд Ващиковский будет советовать президенту Анджею Дуде не осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от президента Порошенко исправления этой ситуации.