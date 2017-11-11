Опрос: Большинство молдаван за вступление в ЕС, а не в экономический союз с Россией

Суббота, 11 ноября 2017, 14:42

Большинство граждан Молдовы хотят вступить в Европейский Союз, а не в Евразийский экономический союз, который возглавляет Россия.

Об этом говорится в результатах нового опроса, проведенного американским Международным республиканским институтом совместно с консалтинговой компанией Gallup Organization, сообщает Balkaninsight.

Результаты опроса показывают, что гораздо больше людей хотят, чтобы страна вступила в Европейский Союз, чем в альтернативный союз, который поддерживает Кремль.

Согласно опросу, 49 процентов молдавских граждан предпочитают вступление в ЕС, тогда как 38 процентов предпочитают вступление в Евразийский союз, который возглавляет Россия.

Люди младшего и среднего возраста предпочитают вступления в ЕС: 65% - среди молодежи и 51% - среди людей среднего возраста.

Те, кто старше 50 лет, поддерживают присоединение к Евразийскому союзу.

Как известно, нынешний пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, избранный в ноябре 2016 года, настойчиво стремится к налаживанию более тесных отношений с Россией и Евразийским союзом, а также к тому, чтобы Москва вновь стала главным политическим и торговым партнером Молдовы.

Молдова сейчас экспортирует 64% своих товаров на европейские рынки и лишь 10% в Россию.