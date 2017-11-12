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53% подписчиков твиттера Трампа оказались ботами – СМИ

Воскресенье, 12 ноября 2017, 11:56
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Большинство подписчиков Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа не являются реальными людьми.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на данные TwitterAudit.

У президента США сейчас 42,5 млн читателей в Твиттере, что делает его аккаунт 21-м по популярности в соцсети.

Такого показателя Трамп достиг в основном в течение последнего года, нарастив аудиторию на 225%. Для сравнения – среди аккаунтов-лидеров страница футболиста Криштиану Роналду в течение последнего года увеличила количество подписчиков на 32%, это второй по количеству рост читателей аккаунт в Твиттере.

Аккаунт Трампа популярнее твиттеры его политических соперников, в том числе Хиллари Клинтон. Он также оставил позади Национальную футбольную лигу и New York Times.

 

В то же время Трампу пока далеко до его предшественника Барака Обамы, у которого 97 миллионов фолловеров.

Лидирует Обама и по другому показателю – 78% его подписчиков являются настоящими людьми. У Трампа же реальные люди составляют лишь 47% его подписчиков.

Согласно прогнозам, через 10 лет Твиттер Трампа получит 297 млн подписчиков и перегонит Обаму, который получит 218 млн читателей.

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