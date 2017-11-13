Сербия хочет в ЕС, но никогда не введет санкции против России - глава МИД

Понедельник, 13 ноября 2017, 08:39

Сербия не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям и хочет, чтобы ограничения были как можно скорее отменены.

Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич в интервью российскому изданию "Известия".

"Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Более того, надеемся и желаем отмены санкций против России как можно скорее", - заявил сербский дипломат.

По его словам, из-за стремления дружбы с РФ Сербия сталкивается с последствиями.

"Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей", - добавил Дачич.

Министр подчеркнул, что Белград желает поддерживать с Москвой "всеобъемлющее сотрудничество и дружеские отношения" в различных сферах, включая военно-техническое.

"Мы уже получили хорошее предложение по закупке военной техники, что позволит нашим вооруженным силам провести необходимую модернизацию", - рассказал он.

Ранее Дачич отверг призыв выбрать между Западом и Россией, подчеркнув, что Сербия стремится сохранить деликатный баланс в отношениях с обоими партнерами.