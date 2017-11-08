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Украинско-сербский конфликт: Белград срочно вызывает посла из Киева

Среда, 08 ноября 2017, 21:12
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Глава МИД Сербии Ивица Дачич вызвал для консультаций сербского посла в Украине Раде Булатовича.

Об этом сообщает сайт сербского МИД.

Министр планирует обсудить с послом актуальные вопросы отношений с Украиной и "дальнейшие меры", связанные с ними.

В сербском МИД подчеркивают, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины, что также подтвердилось во время председательства Сербии в ОБСЕ.

"Сербия приняла ряд конкретных шагов по преследованию сербских граждан, воюющих за рубежом, включая Украину, чем продемонстрировала приверженность своим международно-правовым обязательствам", - отметили в МИД Сербии.

Вместе с тем министр Дачич заявил, что Сербии хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, "которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

В министерстве уверяют, что Сербия по-прежнему привержена к установлению хороших отношений с Украиной на принципах взаимного уважения.

Напомним, ровно неделю назад издание Balkan Insight опубликовало довольно жесткое интервью посла Украины в Сербии Александра Александровича, в котором он заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан, эта страна является инструментом для уничтожения Европы.

Уже на следующий день МИД Сербии пригрозил объявить дипломата персоной нон грата, а пророссийская оппозиция призвала немедленно выслать его из страны.

Еще за день украинский МИД вызвал посла в Киев для консультаций, а во вторник, 7 ноября, эти консультации наконец состоялись.

Подробнее о дипломатическом скандале читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Посла никто не накажет: как действовать МИД на волне украинского-сербского скандала".

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