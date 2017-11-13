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Сербія хоче в ЄС, але ніколи не введе санкції проти Росії – глава МЗС

Понеділок, 13 листопада 2017, 08:39
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Сербія не буде приєднуватися до європейських антиросійським санкцій і прагне, аби обмеження були якомога швидше скасовані.

Про це заявив міністр закордонних справ і віце-прем'єр Сербії Івіца Дачич в інтерв'ю російському виданню "Известия".

"Сербія залишиться послідовною у своїй політиці і не буде приєднуватися до європейських антиросійським санкцій. Більш того, сподіваємося і бажаємо скасування санкцій проти Росії якомога швидше", - заявив сербський дипломат.

За його словами, через прагнення дружби з РФ Сербія зіштовхується з наслідками.

"Сербія хоче в ЄС, але ми ніколи не підемо проти власних національних інтересів і ніколи не введемо санкції проти друзів", - додав Дачич.

Міністр наголосив, що Белград бажає підтримувати з Москвою "всеосяжну співпрацю і дружні відносини" в різних сферах, включаючи військово-технічну.

"Ми вже отримали хорошу пропозицію щодо закупівлі військової техніки, що дозволить нашим збройним силам провести необхідну модернізацію", - розповів він.

Раніше Дачич відкинув заклик обрати між Заходом і Росією, наголосивши, що Сербія прагне зберегти делікатний баланс у відносинах з обома партнерами. 

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