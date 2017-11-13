ЕС начинает общественные консультации для противодействия фейковым новостям

Европейская комиссия начинает общественные консультации, по итогам которых будет разработана стратегия борьбы с фейковыми новостями и пропагандой.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"ЕС сегодня запускает общественные консультации по фейковым новостям и создаст экспертную группу по этому вопросу", - сообщил журналист.
the EU today launched a public consultation on #FakeNews & will set up an expert group on the issue. aim is to present an EU-level strategy by spring 2018. #Russia, #Ukraine, #Crimea, #Moldova, #Georgia, #Armenia, #Azerbaijan, #Belarus— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 листопада 2017 р.
В экспертную группу высокого уровня войдут ученые, онлайн-платформы, средства массовой информации и общественные организации, информирует сайт Еврокомиссии.
Работа экспертной группы, а также результаты консультаций с общественностью будут способствовать разработке стратегии на уровне ЕС по борьбе с фейковыми новостями.
Ожидается, что стратегия будет представлена к весне 2018 года.
"Все граждане, платформы социальных сетей, новостные организации, исследователи и государственные органы приглашаются поделиться своими мыслями на публичных консультациях до середины февраля.
Консультации соберут мнения о том, какие меры можно принять на уровне ЕС, чтобы предоставить гражданам эффективные инструменты для определения надежной и проверенной информации и адаптации к вызовам эпохи цифровых технологий", - говорится в сообщении Еврокомиссии.
Напомним, ранее министры иностранных дел восьми стран Евросоюза призвали усилить противодействие пропаганде и дезинформации, которые распространяет Россия.
Министры подчеркнули, что ЕС должен срочно усилить свои возможности для противодействия пропаганде, а также наладить эффективную коммуникацию по глобальным, региональным и европейским вопросам.