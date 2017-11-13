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ЕС начинает общественные консультации для противодействия фейковым новостям

Понедельник, 13 ноября 2017, 13:38
Версия для печати Комментарии

Европейская комиссия начинает общественные консультации, по итогам которых будет разработана стратегия борьбы с фейковыми новостями и пропагандой.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС сегодня запускает общественные консультации по фейковым новостям и создаст экспертную группу по этому вопросу", - сообщил журналист.

В экспертную группу высокого уровня войдут ученые, онлайн-платформы, средства массовой информации и общественные организации, информирует сайт Еврокомиссии.

Работа экспертной группы, а также результаты консультаций с общественностью будут способствовать разработке стратегии на уровне ЕС по борьбе с фейковыми новостями.

Ожидается, что стратегия будет представлена ​​к весне 2018 года.

"Все граждане, платформы социальных сетей, новостные организации, исследователи и государственные органы приглашаются поделиться своими мыслями на публичных консультациях до середины февраля.

Консультации соберут мнения о том, какие меры можно принять на уровне ЕС, чтобы предоставить гражданам эффективные инструменты для определения надежной и проверенной информации и адаптации к вызовам эпохи цифровых технологий", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, ранее министры иностранных дел восьми стран Евросоюза призвали усилить противодействие пропаганде и дезинформации, которые распространяет Россия.

Министры подчеркнули, что ЕС должен срочно усилить свои возможности для противодействия пропаганде, а также наладить эффективную коммуникацию по глобальным, региональным и европейским вопросам.

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