ЕС начинает общественные консультации для противодействия фейковым новостям

Европейская комиссия начинает общественные консультации, по итогам которых будет разработана стратегия борьбы с фейковыми новостями и пропагандой.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС сегодня запускает общественные консультации по фейковым новостям и создаст экспертную группу по этому вопросу", - сообщил журналист.

the EU today launched a public consultation on #FakeNews & will set up an expert group on the issue. aim is to present an EU-level strategy by spring 2018. #Russia, #Ukraine, #Crimea, #Moldova, #Georgia, #Armenia, #Azerbaijan, #Belarus