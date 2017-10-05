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ЕС опровергает пропаганду РФ о "геноциде русских" и "нацистском режиме" в Украине

Четверг, 05 октября 2017, 12:11
Версия для печати Комментарии

В Европейском Союзе опровергают очередную дезинформацию России в отношении Украины, в частности о "геноциде русских" и "помощи Германии в установлении нацистского режима в Украине".

Об этом говорится в еженедельном обзоре DisinfoReview, подготовленном офисом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.

Сообщается, что эксперты DisinfoReview обнаружили, что на российском государственном телевидении обвинили Украину в "планировании геноцида русского населения". Речь идет о новом образовательном законе, который пропаганда Кремля приравняла к "геноциду русских".

Кроме того, в одной из передач появилась дезинформация о том, что немецкие лидеры и политические структуры поддержали "американский проект в Украине по установлению там фашистского режима - режима Бандеры".

DisinfoReview также обращает внимания на откровенную ложь российского телеканала "Звезда", на котором заявили, что сирийские военные обнаружили "украинский лагерь ИГИЛ в Сирии", а другой телевизионной программе в РФ утверждали, что Украина обеспечивала батальоны ИГИЛ курортами в Крыму до периода незаконной аннексии полуострова.

Ранее сообщалось, что в Германии, несмотря на завершение предвыборной агитации и выборов, все еще продолжается дезинформационная кампания.

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