Нидерланды стали мишенью для фейковых новостей из РФ – министр

Вторник, 14 ноября 2017, 14:15

Россия пытается влиять на процесс принятия решений и общественное мнение в Нидерландах с помощью фейковых новостей.

Об этом заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен в письме в нижнюю палату парламента, сообщает голландский портал NRC.

"Нидерланды находятся в центре внимания, в частности, российских разведывательных служб", - отметила она.

По ее словам, российская разведка в Нидерландах "работает в различных частях общества для сбора информации под фальшивым флагом интересов России".

Оллонгрен отметила, что для своих целей Россия использует различные средства, в качестве примера министр привела попытки влияния и манипуляции вокруг процесса по МН17.

Она также упомянула о существовании в России фейкового сайта, который создает впечатление официальной страницы правительства Нидерландов. На сайте, среди прочего, размещены российские фейки об МН17.

Министр отметила, что распространение фейковых новостей - не новый феномен, однако он получает все большее распространение.

"Широкое распространение дезинформации может быть простым, анонимным, быстрым и дешевым", - заявила она.

В связи с этим Оллонгрен подчеркивает необходимость принятия Акта о службах разведки и безопасности, по поводу которого в следующем году будет проведен референдум.