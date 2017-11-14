Нідерланди стали мішенню для фейкових новин з РФ – міністр

Вівторок, 14 листопада 2017, 14:15

Росія намагається впливати на процес ухвалення рішень і громадську думку у Нідерландах за допомогою фейкових новин.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до нижньої палати парламенту, повідомляє голландський портал NRC.

"Нідерланди - в центрі уваги, зокрема, російських розвідувальних служб", - зазначила вона.

За її словами, російська розвідка у Нідерландах "працює у різних частинах суспільства для збору інформації під фальшивим прапором інтересів Росії".

Оллонгрен зазначила, що для свої цілей Росія використовує різні засоби, в якості прикладу міністр навела спроби впливу і маніпуляцію навколо процессу по МН17.

Вона також згадала існування у Росії фейкового сайту, який створює враження офіційної сторінки уряду Нідерландів. На сайті серед іншого розміщені російські фейки щодо МН17.

Міністр зазначила, що поширення фейкових новин не новий феномен, однак він набуває все більшого поширення.

"Широке розповсюдження дезінформації може бути простим, анонімним, швидким і дешевим", - заявила вона.

У зв'язку з цим Оллонгрен наголошує на необхідності ухвалення Акту про розвідувальні і безпекові служби, з приводу якого наступного року буде проведений референдум.