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Победитель выборов в Австрии начал коалиционные переговоры с ультраправыми

Вторник, 24 октября 2017, 12:11
Версия для печати Комментарии

Лидер Австрийской народной партии, которая одержала победу на парламентских выборах, пригласил к коалиционным переговорам ультраправую Партию свободы.

Об этом Себастьян Курц заявил на пресс-конференции во вторник, сообщает австрийское издание Die Presse.

По его словам, переговоры с руководителями других партий были конструктивными, но именно во время общения с Партией свободы он почувствовал "волю к изменениям в Австрии".

Курц выразил надежду, что лидер ультраправых примет его приглашение и переговоры о формировании коалиции начнутся очень скоро. "Идеально - уже завтра", - сказал Курц.

Ожидается, что после обеда глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе выступит с обращением к прессе.

Ранее Партия свободы заявила, что условием ее участия в коалиции является должность министра внутренних дел.

Напомним, по результатам выборов, Австрийская народная партия во главе с Себастианом Курцом победила с 31,5% голосов избирателей. Правая Партия свободы финишировала третьей, показав один из самых лучших результатов в своей истории - 26%.

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