Ващиковский: Польша поддерживает санкции против РФ, несмотря на нерешенные проблемы с Киевом

Четверг, 16 ноября 2017, 11:33

В политической, военной, дипломатической, экономической плоскостях отношений Польши и Украины ничего не изменилось, несмотря на краткий перечень нерешенных проблем.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире RMF FM.

"В политической, военной, дипломатической, экономической плоскости ничего не изменилось. Мы по-прежнему поддерживаем позицию Украины, поддерживаем санкции протии России, не принимаем аннексии Крыма, действий сепаратистов на Донбассе, российского давления на Украину", - сказал он.

При этом, по словам министра, краткий перечень двусторонних дел годами оставался нерешенным, поскольку "украинцы или не хотят их решать, или ухудшают ситуацию".

"Если вы в дальнейшем рассчитываете на нашу поддержку, сделайте какой-то ответный жест", - заявил Ващиковский.

Среди нерешенных проблем он назвал превращенные в концертные залы костелы во Львове, запрет эксгумации, упоминания о польской оккупации в музеях и на памятниках.

Ващиковский также вновь подчеркнул, что Польша не пойдет на приравнивание действий УПА к действиям Армии краевой.

"Мы хотим быть честными - давайте сядем за стол, подведем справедливый баланс, признаем историю, признаем факты. Правда лежит там, где она лежит, а не посередине", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Как заявили ранее в МИД Польши, Варшава рассчитывает, что вместо ультиматумов с украинской стороны декларируемая готовность к разговорам найдет подтверждение в реальных действиях.