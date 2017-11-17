Польша объяснила, почему не раскроет имена из "черного списка" украинцев

Пятница, 17 ноября 2017, 12:20

Польша публично не будет информировать о том, кто в "черном списке" украинцев, согласно "принятой практике".

Об этом сообщает МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

"Согласно принятой практике, публично не объявляются детали вписання нежелательных лиц для въезда в Польшу в список, в частности, их фамилии, количество лиц или дата их вписания", - подчеркивает МИД Польши.

В польском внешнеполитическом ведомстве также сообщают, что МИД "не связывает вписання гражданина/граждан Украины в список нежелательных лиц с визитом министра Витольда Ващиковского во Львов".

Глава МИД Польши недавно сообщил, что список "нежелательных лиц" является коротким и содержит всего "несколько фамилий".

Напомним, по данным польских СМИ, Варшава запретила въезд в Польшу главе Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.