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У президента Польши отчитались о разговоре с "Виктором Порошенко"

Пятница, 17 ноября 2017, 16:16
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На англоязычной странице официального сайта президента Польши Анджея Дуды президентом Украины был назван Виктор Порошенко.

Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября, но ошибка до сих пор была незамеченной.

"Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджей Дуду свои пожелания в День независимости Польши", - говорится в сообщении.

 

Напомним, что до сих пор президент Польши не был замечен в забавных оговорках. Вместе с тем министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в январе сообщил о встрече в Нью-Йорке с министрами около 20 различных государств, и среди них - Сан-Эскобаром, которого нет на политической карте мира.

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