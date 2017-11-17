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У президента Польщі прозвітували про розмову із "Віктором Порошенком"

П'ятниця, 17 листопада 2017, 16:16
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На англомовній сторінці офіційного сайту президента Польщі Анджея Дуди президентом України було названо Віктора Порошенко.

Відповідна новина була розміщена ще 11 листопада, але помилка досі була непоміченою.

"Президент Польщі в суботу провів телефонну розмову з президентом України Віктором Порошенком, який висловив  Анджею Дуду свої побажання в День незалежності Польщі", - говориться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що досі президент Польщі не був помічений у кумедних обмовках. Натомість міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський у січні повідомив про зустрічі в Нью-Йорку з міністрами близько 20 різних держав, і серед них - Сан-Ескобаром, якого не існує на політичній карті світу.

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