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До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського

Субота, 18 листопада 2017, 12:31
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Польські прикордонники у суботу не впустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.

Про це сам Святослав Шеремета повідомив львівському виданню "Варіанти".

За його словами, він їхав у польське місто Ланцут разом з делегацією товариства Надсяння в одному з двох автобусів делегації.

Святослав Шеремета 

О 12.00 на міжнародному пункті пропуску Шегині у Шеремети забрали паспорт і наказали чекати керівника зміни. Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону.

Повідомляється, що у Святослава Шеремети є Шенгенська віза, видана Німеччиною. 

Таким чином Святослав Шеремета є першим українцем із так званого "чорного списку" Ващиковського, якого не пустили в країну.

Нагадаємо, нещодавно польські ЗМІ повідомили, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

У "чорному списку" українців польські ЗМІ також називали прізвище Шеремети.  

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