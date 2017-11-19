Глава Страткома США: я не выполню незаконный приказ Трампа о ядерном ударе

Воскресенье, 19 ноября 2017, 16:21

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что не будет исполнять приказ президента Дональда Трампа о ядерном ударе в случае, если он будет незаконным.

Об этом сообщает CNN.

По словам Хайтена, у Стратегического командования есть конкретные сценарии поведения в том числе и реакция на незаконный приказ.

Он также объяснил процесс, который будет следовать за приказом президента.

"Я предоставляю совет президенту. Он скажет мне, что делать, и если это незаконно, угадайте, что произойдет? Я скажу: господин президент, это незаконно. Угадайте, что он собирается делать? Он скажет: Что будет законным? И мы придумаем варианты сочетания возможностей реагировать на любую ситуацию, и так оно и работает. Это не так сложно", - сказал Хайтен.

Стратегическое командование США контролирует ядерное оружие страны и противоракетную оборону.

Согласно американскому законодательству, президент США имеет право отдать приказ о нанесении ядерного удара в любой момент без одобрения конгрессменов.

Напомним, 14 ноября впервые с 1976 года в Конгрессе США решил рассмотреть вопрос о полномочиях президента о нанесении ядерного удара. Несколько сенаторов заявили, что встревожены широтой полномочий президента на запуск ядерных ракет.

В августе нынешнего года Дональд Трамп пригрозил направить на Северную Корею "огонь и ярость, каких свет не видывал", если Пхеньян продолжит развивать свою ядерную программу.