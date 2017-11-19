Глава Страткому США: я не виконаю незаконний наказ Трампа про ядерний удар

Неділя, 19 листопада 2017, 16:21

Глава Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Хайтен заявив, що не буде виконувати наказ президента Дональда Трампа про ядерний удар у разі, якщо він буде незаконним.

Про це повідомляє CNN.

За словами Хайтена, у Стратегічного командування США є конкретні сценарії поведінки в тому числі і реакція на незаконний наказ.

Він також пояснив процес, який буде слідувати за наказом президента.

"Я надаю пораду президенту. Він скаже мені, що робити, і якщо це незаконно, вгадайте, що станеться? Я скажу: пане президенте, це незаконно. Вгадайте, що він збирається робити? Він скаже: що буде законним? І ми придумаємо варіанти поєднання можливостей реагувати на будь-яку ситуацію, і так воно і працює. Це не так складно", - сказав Хайтен.

Стратегічне командування США контролює ядерну зброю країни і протиракетну оборону.

Згідно з американським законодавством, президент США має право віддати наказ про нанесення ядерного удару в будь-який момент без схвалення конгресменів.

Нагадаємо, 14 листопада вперше з 1976 року в Конгресі США обгворювали питання про повноваження президента щодо нанесення ядерного удару. Кілька сенаторів заявили, що стурбовані широтою повноважень президента на запуск ядерних ракет.

У серпні нинішнього року Дональд Трамп пригрозив направити на Північну Корею "вогонь і лють, яких світ не бачив", якщо Пхеньян продовжить розвивати свою ядерну програму.