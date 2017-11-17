КНДР исключает переговоры с США по ядерному оружию

Пятница, 17 ноября 2017, 17:56

Северная Корея исключает переговоры с Вашингтоном, пока продолжаются совместные военные учения США и Южной Кореи, заявив, что ядерная программа Пхеньяна будет оставаться сдерживающим фактором против ядерной угрозы США.

Об этом в интервью Reuters заявил Хан Те Сонг (Han Tae Song), посол Северной Кореи при ООН в Женеве.

Отмечается, что Южная Корея и Соединенные Штаты согласились в пятницу продолжать работать над мирным решением северокорейского ядерного кризиса, однако американский посол заявил, что трудно оценить намерения Северной Кореи, поскольку "сигнала нет".

Когда Хана спросили об этих двусторонних переговорах в Сеуле, он ответил: "Пока существует постоянная враждебная политика против моей страны с стороны США и до тех пор, пока продолжаются военные игры на нашем пороге, переговоров не будет".

Накануне министр обороны США заявил, что прекращение разработки ракетной и ядерной программ Северной Кореи откроет путь к диалогу.

Напомним, три авианосные группы ВМС США проводят четырехдневные маневры в западной части Тихого океана.

В учениях принимают участие корабли Южной Кореи, включая два эсминца. Обучение рассматриваются как демонстрация силы против провокаций КНДР.