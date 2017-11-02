В Кремле хвастаются положительным влиянием санкций, но критикуют новые меры США

Четверг, 02 ноября 2017, 14:32

Несмотря на неприятие Москвой санкций со стороны Вашингтона, они положительно влияют на экономику РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать пункт американского закона, который обязывает власти следить за тем, чтобы люди и компании из санкционных списков не получали помощь от иностранцев.

Песков напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о благоприятном эффекте таких ограничений. При этом он назвал "неприемлемым" экстерриториальность подобных законов.

"Экстерриториальность подобных законов является для нас неприемлемым проявлением, мы категорически против этого и по-прежнему сохраняем свое крайне негативное отношение к подобным санкционным делам", - заявил Песков.

Ранее Минфин США выпустил заявление, согласно которому американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запрещено вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Позже высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что речь идет также о российских энергетических проектах трубопроводов.