Правительство Британии утвердит новое предложение о выплате за Brexit

Понедельник, 20 ноября 2017, 08:53

Британские министры в понедельник, как ожидается, утвердят улучшенное финансовое предложение Европейскому Союзу за выход из блока, чтобы разблокировать переговоры по Brexit.

Об этом сообщает The Times.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй изложит свои планы на заседании правительства. Если предложения будут утверждены, она представит их в пятницу президенту Европейского совета Дональду Туску.

Планы включают обязательства Великобритании перед ЕС на миллиарды евро, которые Великобритания подписала как член сообщества, но еще не выплаченные блоку.

Британское правительство не называет цифру общего предложения, но, вероятно, сумма будет включать обязательства в 20 млрд фунтов стерлингов, которые будут выплачены в течение нескольких лет.

Это в дополнение к 20 млрд фунтов стерлингов, обещанных ранее Терезой Мэй, покрывающие британскую долю в бюджете ЕС.

Ранее в Британии заявили, что внесут свои предложения о сумме выплат по финансовым обязательствам за Brexit к ближайшему саммиту ЕС, который состоится 14-15 декабря.