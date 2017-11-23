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В Еврокомиссии не видят преимуществ для Украины в создании таможенного союза с ЕС

Четверг, 23 ноября 2017, 12:00
Версия для печати Комментарии

Эксперты Европейской комиссии дали отрицательное заключение о необходимости создания таможенного союза между Украиной и Европейским союзом.

Об этом заявил на встрече с журналистами в Брюсселе комиссар по вопросу расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

"Я не являюсь экспертом по вопросам торговли, но мы проводили консультации (внутри Еврокомиссии) и эксперты с нашей стороны не видят особого смысла в этом формате", - заявил он, комментируя идею Украины относительно старта переговоров о создании таможенного союза Украина-ЕС.

"Большую часть преимуществ можно получить в рамках Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая есть в рамках ассоциации", - пояснил он.

В то же время комиссар подчеркнул, что эта идея и в дальнейшем может быть предметом консультаций и экспертных оценок, вместе с другими вариантами углубление отношений между ЕС и восточными партнерами.

Как известно, президент Порошенко в своем ежегодном обращении предложил начать переговоры о создании Таможенного союза между ЕС и Украиной. Впоследствии эту идею поддержали в Европарламенте.

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