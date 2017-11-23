Арьев: Большинство в ПАСЕ против безусловного возвращения делегации россиян

Четверг, 23 ноября 2017, 19:50

Глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что большинство в Ассамблее против безусловного возвращения делегации россиян.

Об этом Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.

"Большинство коллег в частных разговорах не готовы принимать делегацию России без серьезных шагов со стороны РФ. Соответствующую декларацию уже подписали представители 16 стран, в том числе много голов национальных делегаций. Текст документа будет обнародован в декабре. Поэтому завтрашнее обсуждение, если оно состоится, может вернуться не в ту сторону, которую ожидают сторонники безусловного возвращения делегации РФ", - написал он.

Кроме того, по его словам, Бюро ПАСЕ сегодня с разницей в один голос "отказалось выносить на обсуждение ПостКома ПАСЕ вмешательство хакеров в демократические процессы".

"Скинули тему, которая сейчас среди топовых в мире. То есть возвращение россиян, которые шантажируют Ассамблею, оказалось важнее, чем проблема мирового масштаба - влияние на выборы в США, Франции и Германии, поддержка сепаратизма в Каталонии, стимулирования Brexit, взломы в Латвии, Дании и т.д.", - отметил он.

Ранее сообщалось, что постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) получил запрос на проведение незапланированных заранее дебатов о снятии санкций с РФ и восстановлении их участия в работе ассамблеи.